Впервые за 100 лет в сборную Бразилии вызвали игрока, родившегося в другой стране

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андреас Перейра вызван на товарищеские матчи сборной Бразилии против США (8 сентября) и Сальвадора (12 сентября). 22-летний хавбек стал первым за 100 лет игроком в сборной Бразилии, родившимся в другой стране. Перейра - воспитанник "МЮ". Он успел поиграть в аренде в "Гранаде" и в "Валенсии", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Перейра родился в бельгийском городе Дюффел и выступал за сборные Бельгии с 15 до 17 лет, после чего получил приглашение в сборную Бразилии до 20 и 23 лет. Главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес намеревался пригласить футболиста в первую сборную, но сам игрок решил выступать за Бразилию.

Ранее всего три футболиста, родившиеся за пределами Бразилии, вызывались в национальную команду этой страны.

В период с 1916 по 1917 год в сборную Бразилии вызывались Сидней Паллен (Англия) и Каземиро до Амарал (Португалия), а в 1918-м - Франческо Полис (Италия).

Сборная Бразилии дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, где уступила бельгийцам со счетом - 1:2.

Несмотря на ранний вылет с турнира Бразильская конфедерация футбола продлила контракт с главным тренером Тите.