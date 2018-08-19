Месси забивает в чемпионате Испании 15 сезонов подряд
19 августа 2018 10:11 119
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился дублем в ворота "Алавеса" в матче стартового тура чемпионата Испании сезона-2018/19, сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Игра проходила в столице Каталонии и завершилась победой "Барселоны" с разгромным счетом 3:0.
На 64-й минуте встречи сине-гранатовые получили право на штрафной удар недалеко от ворот соперника, который успешно реализовал капитан команды Месси. Уже в компенсированное арбитром время аргентинец оформил дубль.
Таким образом, 31-летний Месси смог отличиться в своем 15-м сезоне чемпионата Испании подряд. Его дебют состоялся 16 октября 2004 года в поединке против "Эспаньола"Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:22 81
«Барселона» забила свой 6000-й мяч
18 августа 21:50 1 861
Завершился первый день международного турнира по художественной гимнастике "GymBala" - ФОТО
18 августа 18:39 982
Впервые за 100 лет в сборную Бразилии вызвали игрока, родившегося в другой стране
18 августа 17:57 349
Зрительница: Активная поддержка зала помогает юным гимнасткам
-
18 Авг. 11:50 12 510
-
18 Авг. 12:08 6 058
-
18 Авг. 22:05 2 750
-
18 Авг. 11:04 2 698
-
18 Авг. 12:06 2 562