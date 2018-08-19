«Барселона» забила свой 6000-й мяч
19 августа 2018 10:22 209
"Барселона" в матче против "Алавеса" забила свой 6000-й мяч в чемпионатах Испании, сообщает "Советский спорт". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эта отметка покорилась сине-гранатовым благодаря усилиям форварда Лионеля Месси, который открыл счет с "Алавесом" за 64-й минуте игры.
5000-й мяч "Барселоны" во внутреннем первенстве, который был забит 1 февраля 2009 года, на свой счет также записал Месси. Тогда аргентинец поразил ворота "Расинга" из Сантандера.
"Барселона" является вторым испанским клубом, которому удалось забить 6000 мячей в лиге. Мадридский "Реал" этой отметки достиг в феврале 2018 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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