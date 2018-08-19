Стартовал второй день международного турнира по художественной гимнастике «GymBala» - ФОТО

19 августа 2018 11:56

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день международного турнира по художественной гимнастике "GymBala". Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Международный турнир проходит до 19 августа.

В течение двухдневных соревнований гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007, 2003-2005 годов рождения выступят в индивидуальной программе, а гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов рождения поведут борьбу в составах команд в групповых упражнениях.

На турнире, наряду с опытными гимнастками, выступят и юные гимнастки, которые будут бороться за медали, как в многоборье, так и в отдельных финалах.

На последнем турнире этого лета, помимо азербайджанских спортсменок, также принимают участие представители Казахстана, Венгрии, Украины и Египта.

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