Тони Джонсон хочет повторного поединка с Александром Емельяненко

Американский боец смешанного стиля (ММА) Тони Джонсон заявил, что хотел бы провести повторный поединок против россиянина Александра Емельяненко. Об этом, как передает Day.Az, спортсмен заявил ТАСС.

Ранее поединок в Москве в рамках 50-го турнира организации WFCA завершился ничьей.

"Я недоволен результатом, ведь это была моя победа, - сказал Джонсон. - Я провел больше тейкдаунов, был активен. Конечно, я хотел бы повторный бой".

Емельяненко не смог победить впервые за два года, ранее он нокаутом завершил шесть поединков подряд Россиянин возобновил карьеру в сентябре прошлого года после трехлетнего перерыва. Всего в его активе теперь 27 побед, семь поражений и одна ничья.

Джонсон провел 16 боев, в которых одержал 11 побед, потерпел четыре поражения при одной ничьей. В предыдущем поединке Джонсон уступил техническим нокаутом россиянину Виталию Минакову.