Юная азербайджанская гимнастка: Посвящаю свою победу тренеру

Хочу посвятить победу на международном турнире по художественной гимнастике "GymBala" своему тренеру, об этом сказала Trend представительница клуба "Оджаг Спорт" Азада Атакишиева занявшая три первых места среди гимнасток 2011 года рождения в упражнениях без предмета, с обручем и в многоборье, передает Day.Az.

"Первый раз выступаю в Национальной арене гимнастики, очень здесь понравилось, меня пришли поддержать мои родные, когда я знаю, что они рядом, мне легче выступать, хотя я совсем не волновалась", - сказала юная гимнастка.

По словам Азады Атакишиевой, она очень рада, что стала обладательницей трех золотых медалей турнира.

"Очень довольна результатом своего выступления. Буду много тренироваться и стараться, чтобы всегда занимать первые места", - добавила гимнастка

В воскресенье в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал заключительный день международного турнира по художественной гимнастике "GymBala".

В заключительный соревновательный день гимнастки 2008, 2007, 2006 и 2003-2005 годов рождения выступят в индивидуальной программе, а гимнастки 2011-2013 и 2003-2005 годов рождения в составе команд в групповых упражнениях.

На турнире, наряду с опытными гимнастками, выступят и юные гимнастки, которые будут бороться за медали, как в многоборье, так и в отдельных финалах.

На последнем турнире этого лета, помимо азербайджанских спортсменок, также принимают участие представители Казахстана, Украины и Египта.