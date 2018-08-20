Награждены призеры заключительного дня международного турнира по художественной гимнастике "GymBala" - ФОТО

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения призеров заключительного дня международного турнира по художественной гимнастике "Gymbala", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В течение двухдневных соревнований гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007, 2003-2005 годов рождения выступили в индивидуальной программе, а гимнастки 2011-2013, 2008-2010, 2006-2007 и 2003-2005 годов рождения повели борьбу в составах команд в групповых упражнениях.

На турнире, наряду с опытными гимнастками, выступили и юные гимнастки, которые боролись за медали, как в многоборье, так и в отдельных финалах.

На последнем турнире этого лета, помимо азербайджанских спортсменок, также участвовали представители Казахстана, Украины и Египта.