В Голландии засчитали гол-фантом - ВИДЕО
В матче 1/128 финала Кубка Голландии между командами "Стапхорст" и ГОЕС был забит мяч-фантом, сообщает "Советский спорт".
Игра завершилась победой "Стапхорста" со счетом 4:0. Один из голов команды, который был засчитан, получился курьезным. Мяч через небольшую дырку с внешней стороны сетки залетел внутрь, однако главный судья со своими помощниками решил, что снаряд был отправлен в сетку ворот по правилам, и засчитал его, передает Day.Az со ссылкой на gazeta.ru.
Видео с эпизодом размещено в твиттер-аккаунте Omroep Zeeland Sport.
Один из самых известных голов-фантомов на счету экс-нападающего "Байера" Штефана Кисслинга. Позднее немец извинился за этот мяч в игре с "Хоффенхаймом".
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