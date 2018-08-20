УЕФА не включила Месси в список претендентов на звание лучшего игрока сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) огласил список претендентов на звание лучшего футболиста минувшего сезона. Обращает на себя внимание отсутствие среди номинантов аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

В шорт-лист были включены форвард сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, полузащитник сборной Хорватии и мадридского "Реала" Лука Модрич и нападающий Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Европейская организация назовет лучшего футболиста года 30 августа.