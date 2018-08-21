Поступили в продажу билеты на первый матч сборной Азербайджана в Лиге наций УЕФА.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, болельщики с сегодняшнего дня могут приобрести билеты на матч со сборной Косово, который пройдет 7 сентября на Бакинском олимпийском стадионе.

Цена билетов по трем категориям составляет 2 - 5 манатов, на VIP-места - 10 манатов.

Каждый болельщик, который приобретет билет на этот матч, может получить 50% скидку на билеты на матчи Азербайджан - Мальта (14 октября) и Азербайджан-Фарерские острова (17 ноября). Скидка распространяется только на билеты одинаковой ценовой категории в момент покупки первого билета. На билеты Sky Box скидка не распространяется.

Отметим, что матч Азербайджан - Косово начнется в 20:00.

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