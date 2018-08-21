Установлен новый мировой рекорд по плаванию

Китаянка Лю Сян на Азиатских играх установила мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 50 метров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Спортсменка финишировала с результатом 26,98 секунды, превзойдя достижение своей соотечественницы Чжао Цзин (27,06), установленное в 2009 году.

Азиатские игры проходят в Джакарте.

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