Установлен новый мировой рекорд по плаванию
21 августа 2018 16:11 221
Китаянка Лю Сян на Азиатских играх установила мировой рекорд в плавании на спине на дистанции 50 метров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Спортсменка финишировала с результатом 26,98 секунды, превзойдя достижение своей соотечественницы Чжао Цзин (27,06), установленное в 2009 году.
Азиатские игры проходят в Джакарте.
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