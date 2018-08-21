В Баку состоятся два Чемпионата Европы по гимнастике

В 2019 году в Баку пройдут Чемпионаты Европы по аэробике и художественной гимнастике. Такое решение принял Исполнительный комитет Европейского союза гимнастики. Об этом сообщает во вторник Федерация гимнастики Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, 23-25 мая 2019 года Национальная арена гимнастики впервые примет самых сильных спортсменов континента по аэробике. Проведение Европейского первенства по этому виду спорта, который развивается в Азербайджане последние пять лет, придаст положительный импульс развитию местных гимнастов.

Следом за этим - с 31 мая по второе июня - Баку уже в четвертый раз проведет Чемпионат Европы по самому излюбленному виду гимнастики - художественной гимнастике.

Напомним, что обладающая большим опытом в проведении международных мероприятий Федерация гимнастики Азербайджана в течение 2019 года организует этапы Кубка мира по спортивной гимнастике, прыжкам на батуте и тамблингу, а также Кубок мира и Чемпионат мира по художественной гимнастике.

Организация в Азербайджане крупных международных соревнований по гимнастике играет большую роль в развитии спорта, также наблюдается положительное влияние на развитие спортивного туризма.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook