Азербайджанский арбитр отсудил матч Молдова - Армения
21 августа 2018 19:28 237
В Молдове проходит отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу среди женских команд.Как сообщает azerisport.com, азербайджанский арбитр Юсуф Нуруллаев отсудил первый матч турнира, в котором Молдова проиграла Армении со счетом 0:1.Вместе с Нуруллаевым в судейской бригаде работаели немец Якоб Павловски и албанец Крешник Хакрам.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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