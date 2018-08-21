Азербайджанский арбитр отсудил матч Молдова - Армения

В Молдове проходит отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу среди женских команд.Как сообщает azerisport.com, азербайджанский арбитр Юсуф Нуруллаев отсудил первый матч турнира, в котором Молдова проиграла Армении со счетом 0:1.Вместе с Нуруллаевым в судейской бригаде работаели немец Якоб Павловски и албанец Крешник Хакрам.