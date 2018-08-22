Испанские футболисты начали борьбу против контрактов США

Капитаны всех 20 команд испанского чемпионата по футболу приготовили заявление против планов проводить матчи Ла Лиги в США. Об этом сообщает AS, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, игроки во главе с президентом Ассоциации испанских футболистов (AFE) Давидом Агансо выразят свое недовольство действиями руководства Ла Лиги. Они настаивают на том, чтобы матчи чемпионата проводились только в пределах страны.

16 августа Ла Лига объявила о заключении сделки с американской медиакомпанией Relevent Sports, по условиям которой неопределенное количество матчей в сезоне пройдут в Северной Америке. Данный договор был достигнут без согласия AFE и Королевской испанской футбольной федерации.

Соглашение подписано на 15 лет, а первая такая игра должна пройти уже в этом сезоне. В этом матче должны сыграть "Реал", "Барселона" или "Атлетико".

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