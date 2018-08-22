У Неймара забирают почти всю зарплату

Большая часть зарплаты лидера "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймара уходит его родителям. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как утверждает Folha de Sao Paulo, все средства, полученные футболистом за рекламные компании, контролируются фирмой его отца и матери. Отмечается, что родителям бразильца отходит порядка 85 процентов всего заработка сына, тогда как игроку остаются лишь 15 процентов.

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Такое распределение зарплаты родители форварда утвердили еще в 2006 году, когда будущей звезде мирового футбола было 14 лет.

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