Роналду одел всю семью в форму «Ювентуса» - ФОТО
22 августа 2018 15:18 375
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился семейной фотографией, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В свой официальный инстаграм португалец выложил снимок, на котором он и его семья: жена Джорджина и четверо детей одеты в игровую форму туринского клуба. Фотографию оценили более почти 8,5 млн пользователей.
33-летний Роналду перебрался в стан "бьянконери" из мадридского "Реала" этим летом за €112 млн.
Ранее сообщалось, что первый матч Роналду за "Ювентус" в Италии посмотрели примерно 2,3 млн человек.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13:47 296
Названы самые богатые спортсменки мира
13:01 552