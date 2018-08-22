Роналду одел всю семью в форму «Ювентуса» - ФОТО

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился семейной фотографией, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В свой официальный инстаграм португалец выложил снимок, на котором он и его семья: жена Джорджина и четверо детей одеты в игровую форму туринского клуба. Фотографию оценили более почти 8,5 млн пользователей.

33-летний Роналду перебрался в стан "бьянконери" из мадридского "Реала" этим летом за €112 млн.

Ранее сообщалось, что первый матч Роналду за "Ювентус" в Италии посмотрели примерно 2,3 млн человек.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook