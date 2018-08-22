Анри согласился стать главным тренером "Бордо"

22 августа 2018 15:55

Французский специалист Тьерри Анри согласился возглавить клуб "Бордо". Ранее главный тренер "жирондийцев" Густаво Пойет был отстранен от работы президентом Стефаном Мартеном. Причиной тому стала критика наставника "Бордо" в адрес руководства команды, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как сообщает "Спорт-экспресс", Пойету не понравилась продажа Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без его согласия. Он даже пригрозил уйти в отставку.

Также стало известно, что Анри готов возглавить французский клуб, если руководство "Бордо" гарантирует ему покупку новых игроков.

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