Анри согласился стать главным тренером "Бордо"

Французский специалист Тьерри Анри согласился возглавить клуб "Бордо". Ранее главный тренер "жирондийцев" Густаво Пойет был отстранен от работы президентом Стефаном Мартеном. Причиной тому стала критика наставника "Бордо" в адрес руководства команды, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Как сообщает "Спорт-экспресс", Пойету не понравилась продажа Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без его согласия. Он даже пригрозил уйти в отставку.

Также стало известно, что Анри готов возглавить французский клуб, если руководство "Бордо" гарантирует ему покупку новых игроков.