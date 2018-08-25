Чемпион мира из Германии попробует отстоять титул в Баку

Тренерский штаб сборной Германии обнародовал состав на чемпионат мира по дзюдо, который пройдет 20-27 сентября в Баку.

Как передает azerisport.com, лидером мужской команды будет Александр Вечерзак (81 кг), сенсационно выигравший в прошлом году мундиаль в Будапеште. Также в составе серебряный призер мирового первенства Карл-Рихард Фрей (100 кг), Мориц Плафки (60 кг), Себастьян Сейдль (66 кг), Игорь Вандке, Энтони Зигг (оба 73 кг), Доминик Рессел (81 кг) и Эдуард Триппел (90 кг).В женскую сборную Германии вошли Тереза и Амели Столл (обе 57 кг), Надя Базински, Мартина Трайдос (обе 63 кг), Сандра Дидрих, Джованна Скоччимаро (обе 70 кг), Люси Мальзах, Анна-Мария Вагнер (обе 78 кг) и Каролин Вейсс (+78 кг).