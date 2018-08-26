«Ливерпуль» объявил о переходе Кариуса в «Бешикташ»

26 августа 2018 09:15

Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус продолжит карьеру в "Бешикташе", передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.

25-летний футболист будет выступать за турецкий клуб на правах аренды до конца сезона-2019/20.

На данный момент "Бешикташ" лидирует в турнирной таблице турецкой Суперлиги, одержав две победы в двух стартовых турах.

Кариус перешел в "Ливерпуль" в 2016 году, подписав с клубом пятилетний контракт. В прошедшем сезоне немецкий голкипер провел в АПЛ 19 матчей и пропустил 14 мячей.

Ранее сообщалось, что "Бешикташ" заплатит за двухлетнюю аренду 2,5 миллиона евро.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az