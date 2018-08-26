«Ливерпуль» объявил о переходе Кариуса в «Бешикташ»
26 августа 2018 09:15 126
Голкипер "Ливерпуля" Лорис Кариус продолжит карьеру в "Бешикташе", передает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.
25-летний футболист будет выступать за турецкий клуб на правах аренды до конца сезона-2019/20.
На данный момент "Бешикташ" лидирует в турнирной таблице турецкой Суперлиги, одержав две победы в двух стартовых турах.
Кариус перешел в "Ливерпуль" в 2016 году, подписав с клубом пятилетний контракт. В прошедшем сезоне немецкий голкипер провел в АПЛ 19 матчей и пропустил 14 мячей.
Ранее сообщалось, что "Бешикташ" заплатит за двухлетнюю аренду 2,5 миллиона евро.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
25 августа 17:09 15
"Карабах" – фаворит матча против "Нефтчи"
25 августа 16:22 8
Хавбек "Зире" о выступлении своего брата в составе "Нефтчи"
25 августа 16:07 524
Акции «Ювентуса» выросли более чем на 55% после трансфера Роналду
-
25 Авг. 13:21 14 556
-
25 Авг. 21:49 11 583
-
25 Авг. 23:08 11 256
-
25 Авг. 14:16 6 934
-
25 Авг. 14:10 5 848