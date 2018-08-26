Лидер «Барселоны» объявил свое решение о будущем в клубе
26 августа 2018 10:25 245
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич объявил, что не покинет клуб этим летом, передает "Советский спорт".
Хорват признался, что у него были предложения от других команд, однако он их отклонил, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мной интересовались многие клубы, но я хочу играть за "Барселону". Это было легкое решение, я принял его вместе со своей семьей", - приводит слова футболиста Goal.
30-летний Ракитич защищает цвета каталонского клуба с 2014 года. За команду он провел 215 матчей и забил 30 мячей.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
25 августа 17:09 16