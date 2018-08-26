«Наполи» обыграл «Милан» в Серии А - ВИДЕО
26 августа 2018 09:30 125
"Наполи" одержал победу над "Миланом" во втором туре итальянской серии А со счетом 3:2, сообщает Sport24.
Миланская команда открыла счет в матче. Отличился Джакомо Бонавентура на 15-й минуте. Затем Давиде Калабрия на 49-й минуте удвоил преимущество команды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Наполи" отыгрался благодаря дублю Петра Зелински, свои мячи он забил на 3-й и 57-й минуте. Финальную точку в матче поставил Дрис Мертенс, забивший на 80-й минуте встречи.
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