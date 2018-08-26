Абрамович может продать «Челси»

Российский бизнесмен Роман Абрамович рассматривает возможность продажи английского футбольного клуба "Челси", сообщает Day.Az со ссылкой на sportbox.ru.

Сообщается, что владелец синих обратился за помощью в инвестиционный банк Raine Group.

Представители Абрамовича от комментариев данной информации отказались. Отмечается, что ранее россиянин отклонил предложение о покупке доли в клубе, поступившее со стороны американской компании Silver Lake Partners.

Напомним, бизнесмен купил лондонский клуб в 2003 году за 140 миллионов фунтов. За это время лондонцы 5 раз выигрывали чемпионат и Кубок Англии.