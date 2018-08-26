Защитник «Эвертона» получил перелом черепа

Футболист английского "Эвертона" Майкл Кин получил серьезную травму головы в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Борнмута", сообщает "Советский спорт".

По информации издания The Mirror, Кин получил травму головы после столкновения с одноклубником Идриссой Гуйе, покинул поле на носилках и срочно был госпитализирован. У Кина диагностирован перелом черепа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 25-летний англичанин уже выписан из больницы, на его восстановление потребуется порядка месяца.

Матч между "Эвертоном" и "Борнмутом" завершился вничью 2:2. Кин стал автором второго гола своей команды в ворота соперников.