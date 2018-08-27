“Нефтчи” сыграл вничью с “Карабахом”и продолжает лидировать
27 августа 2018 07:09 151
Завершился третий тур чемпионата Азербайджана по футболу.
Впоследнем матче тура сыграли "Карабах" и "Нефтчи".
Матч прошел на стадионе "Азерсун Арена" и завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыл игрок бакинского клуба Кваме Карикари на 28-й минуте. Агдамцы смогли сравнять счет в матче на 70-й минуте благодаря голу Иннонесте Эмегара.
Таким образом, "Нефтчи" с семи очками лидирует в чемпионате.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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