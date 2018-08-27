“Нефтчи” сыграл вничью с “Карабахом”и продолжает лидировать

Завершился третий тур чемпионата Азербайджана по футболу.

Впоследнем матче тура сыграли "Карабах" и "Нефтчи".

Матч прошел на стадионе "Азерсун Арена" и завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыл игрок бакинского клуба Кваме Карикари на 28-й минуте. Агдамцы смогли сравнять счет в матче на 70-й минуте благодаря голу Иннонесте Эмегара.

Таким образом, "Нефтчи" с семи очками лидирует в чемпионате.