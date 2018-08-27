“Нефтчи” сыграл вничью с “Карабахом”и продолжает лидировать

27 августа 2018 07:09

Завершился третий тур чемпионата Азербайджана по футболу.

Впоследнем матче тура сыграли "Карабах" и "Нефтчи".

Матч прошел на стадионе "Азерсун Арена" и завершился со счетом 1:1. Счет в матче открыл игрок бакинского клуба Кваме Карикари на 28-й минуте. Агдамцы смогли сравнять счет в матче на 70-й минуте благодаря голу Иннонесте Эмегара.

Таким образом, "Нефтчи" с семи очками лидирует в чемпионате.  

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az