Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью на шахматном турнире в Сент-Луисе
Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в восьмом туре Кубка Синкфилда, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Шахматный турнир проходит в американском Сент-Луисе.
По итогам тура в остальных встречах также были зафиксированы ничейные результаты. В рамках тура встречи провели Сергей Карякин (Россия) и Хикару Накамура (США), Фабиано Каруана (США) и Вишванатан Ананд (Индия), Александр Грищук (Россия) и Уэсли Со (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Левон Аронян (Армения).
После восьми туров лидирует Каруана, который набрал 5 очков. Места со второго по пятое делят Мамедьяров, Грищук, Аронян и Карлсен, в активе которых по 4,5 очка. На шестой и седьмой строчках турнирной таблицы расположились Вашье-Лаграв и Ананд (по 4 очка). Далее расположились Со (3,5) и Накамура (3), Карякин замыкает турнирную таблицу (2,5).
Победитель Кубка Синкфилда получит $75 тысяч.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Защитник «Эвертона» получил перелом черепа
Азербайджанский дзюдоист провел сбор с Илиадисом и Хузинга
В «Ювентусе» объяснили низкую результативность Роналду
Наставник «Реала» выступил против проведения матчей чемпионата Испании в США
Абрамович может продать «Челси»
Подозреваемый в стрельбе во Флориде мертв
Bakıda yol polisi sürücülərə qarşı reyd keçirib - VİDEO
Бойня в США: много погибших и раненых
В Иране потерпел крушение военный самолёт
-
26 Авг. 13:36 14 343
-
26 Авг. 18:08 11 860
-
26 Авг. 10:40 10 738
-
26 Авг. 10:17 8 799
-
26 Авг. 11:45 4 021