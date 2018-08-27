Горан Саблич: Мы понимаем, что в гостях с Карабахом будет тяжело

Главный тренер молдавского "Шерифа" Горан Саблич поделился мнением касательно предстоящего ответного матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы по футболу против азербайджанского "Карабаха" в Баку, передает azerisport.com.

В каком настроении команда подходит к ответному матчу с "Карабахом"?

Хорошее настроение. Все понимают, что нас ждет вторая игра стадии плей-офф. В первом матче мы добились хорошего результата, который дает возможность думать о том, что можем пройти этот раунд. Мы понимаем, что в гостях будет тяжело. Но я верю, что команда будет в хорошем физическом состоянии, да и в моральном плане тоже. Готовимся.В ответном матче не сыграет Юрий Кендыш.

Уже думали, кем его замените?

Думаем. Некоторые из этих футболистов, которые сегодня играли, могут заменить Юру. Это будет непросто, но, думаю, что мы найдем вариант и игрока, который сможет выполнить задачу. Любой футболист, который выйдет на поле, должен показать желание, быть сконцентрированным. Я думаю, что будет все нормально.