Спонсором английского футбольного клуба стала ритуальная компания

Клуб первой английской лиги "Брентфорд" заключил партнерское соглашение с похоронным агентством G Saville and Son Ltd. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте команды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ритуальная компания стала официальным спонсором англичан. "Мы рады, что Грэм и его жена Сью стали официальным похоронными директорами "Брентфорда" и вошли в правление. На протяжении нескольких лет у них и их компании была безукоризненная репутация", - заявил коммерческий директор клуба Майк Салливан.

Владелец и управляющий директор фирмы Грэм Сэвилл - болельщик "Брентфорда". Контора была основана в 1875 году его прадедушкой.

Услугу тематических клубных похорон уже оказывают мадридский "Реал" и клуб пятой английской лиги "Барнет". У немецкого "Шальке-04" есть кладбище рядом со стадионом "Фелтинс Ареной", на котором погребены болельщики гельзенкирхенцев.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook