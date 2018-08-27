Волейболистка сборной Азербайджана завершила карьеру - ВИДЕО
27 августа 2018 16:27 155
Волейболистка сборной Азербайджана Ксения Поздняк завершила карьеру.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации волейбола Азербайджана, в возрасте 31 года белоруска приостановила свои выступления как спортсменка, передает Day.Az.
Отметим, что за свою карьеру Поздняк выступала в "Азеррейл", "Локомотиве", итальянской команде "Парма", турецком "Бешикташе" и российской команде "Ленинградка".
С 2002 года она выступала в сборной Азербайджана. Day.Az представляет читателям видеоролик с лучшими моментами в карьере волейболистки.
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