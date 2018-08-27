Азербайджанские гимнастки стали победителями Кубков мира серии Challenge

В Казани (Россия) в преддверии Чемпионата мира по художественной гимнастике (София, 11-16 сентября) завершился последний Кубок мира серии Challenge, говорится в понедельник в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Представлявшие сборную Азербайджана в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками - Алия Пашаева, Сияна Василева, Айшан Байрамова, Диана Доман и Зейнаб Гумметова - вышли в финал, по итогам которого заняли седьмое место (19,750 балла).

Отметим, что согласно итоговым баллам всех Кубков мира серии Challenge, прошедших в течение года, команда сборной Азербайджана, неоднократно завоевывавшая медали в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками, обошла всех своих соперниц и стала победителем Кубков мира.