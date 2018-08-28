Гол Роналду в ворота своего нового клуба признали лучшим в сезоне-2017/18 - ВИДЕО

Представители УЕФА признали лучшим голом сезона 2017/18 выстрел нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Примечательно, что в апреле 2018 года звездный форвард защищал цвета мадридского "Реала" и забил через себя в четвертьфинале Лиги чемпионов. В том матче испанский клуб встречался как раз с "Ювентусом". Дубль Роналду отправил итальянцев в нокдаун, а встреча завершилась со счетом 3:0.

По итогам опроса гол в ворота туринского клуба получил 200 тысяч из 346 915 голосов.

Отмечается, что на втором месте оказался гол хавбека "Марселя" Димитри Пайета, а на третьем - мяч, забитый испанкой Евой Наварро в ворота Германии на юниорском чемпионате Европы.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

