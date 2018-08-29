Швайнштайгер сыграл прощальный матч за «Баварию» - ФОТО

Спустя три года Бастиан Швайнштайгер вновь вышел на поле "Альянц-Арены" - во вторник он сыграл свой прощальный матч за "Баварию", в составе которой провел 13 сезонов (500 матчей) и выиграл все главные клубные трофеи.

Соперником мюнхенцев в товарищеской игре стала нынешняя команда немца - "Чикаго Файр" из МЛС.

Болельщики были в восторге - они заполнили 75-тысячный стадион и приготовили огромные баннеры на прощальную игру Бастиана.

Но были плакаты и поменьше. Даже более трогательные.

Еще при переходе в "Манчестер Юнайтед" Швайнштайгер признавался в любви болельщикам "Баварии" - и на поле в этот вечер вышел красиво: спустился с трибуны, через коридор из зрителей.

Разумеется, футболисты "Баварии" тоже тепло приветствовали бывшего партнера.

"Бавария" вынесла на поле трофеи, которые клуб заработал вместе со Швайнштайгером в составе. Выглядело впечатляюще.

Бастиан начал матч в составе своей нынешней команды - "Чикаго Файр", за которую выступает уже второй сезон.

Он был одним из немногих, кто старался хоть как-то обострять ситуацию у ворот Ульрайха. Но интриги не получилось - хозяева быстро повели, а к перерыву счет был 2:0 в их пользу.

На второй тайм Швайнштайгер вышел в привычной красной футболке "Баварии" - и атаки мюнхенцев стали еще острее.

Найти Бастиана на поле было не так уж и просто - под 31-м номером играли все его партнеры по "Баварии".

Арьен Роббен забил гол благодаря рикошету от соперника - 3:0 - и тут же попал в объятия Швайнштайгера, Мюллера и Рибери.

Как полагается в подобных прощальных матчах, герой дня тоже забил гол. Но его удар на 83-й минуте совсем не похож на мячи в товарняках, когда соперники расступаются, а вратарь закрывает глаза.

Швайнштайгер забил так, как умеет - без шансов для голкипера.

После матча футбольное поле украсило световое шоу, а Швайнштайгер остался там один с микрофоном: "Я наслаждался каждой секундой, и для меня большая честь снова играть в форме "Баварии". Большое спасибо! Я один из вас и всегда буду одним из вас".

Еще до игры Бастиан признавался журналистам, что для него это будет очень эмоциональный матч - и он не сдерживал чувства.

Разумеется, вечер закончился тем, что Швайнштайгера качали на руках. За 17 лет в "Баварии" (4 - в молодежной команде) он это точно заслужил.

Контракт 34-летнего немца с "Чикаго" рассчитан до конца 2018 года. О завершении карьеры Бастиан не объявлял.

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