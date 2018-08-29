Футболист отметился автоголом почти с центра поля - ВИДЕО
29 августа 2018 12:34 207
Нидерландский полузащитник "Хаддерсфилд Таун" Жуниньо Бакуно отметился автоголом в игре против "Стоук Сити" в рамках Кубка Лиги. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Thrice Champions.
Уже в добавленное время при счете 1:0 в пользу "Сток Сити" Бакуно, находившийся недалеко от центрального круга, вероятно, попытался прервать навесную передачу соперника. Тем не менее, мяч после удара голландца полетел прямо в ворота. Итоговый счет противостояния - 2:0 в пользу "Сток Сити", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
28 августа 20:20 490
Известный футболист завершил карьеру в сборной Англии
-
28 Авг. 15:49 13 492
-
28 Авг. 13:33 8 133
-
28 Авг. 13:21 6 622
-
28 Авг. 15:37 4 895
-
28 Авг. 21:02 3 425