Погба просится в "Барселону"

Футболист английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба намерен сменить клубную прописку в нынешнее трансферное окно. Полузащитник уже обратился к представителям клуба с просьбой о продаже, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

К французу проявляет интерес "Барселона" и именно туда рвется действующий чемпион мира. Однако, как сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Marca, боссы манкунианцев ответили на запрос Погба отказом.

Впрочем, до закрытия летнего трансферного окна, которое произойдет 31 августа, представители каталонского клуба все-таки предпримут попытку приобрести действующего чемпиона мира. Согласно информации интернет-портала Transfermarkt, Погба оценивается в 90 миллионов евро.

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