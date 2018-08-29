Моуринью могут уволить с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед»
29 августа 2018 16:49 284
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью может быть уволен в случае поражения его команды в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с "Бёрнли".
Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на RT.
В трех стартовых турах "Манчестер Юнайтед" потерпел два поражения. Слухи о возможном увольнении Моуринью возникли после поражения МЮ от "Тоттенхэма" со счетом 0:3. По данным СМИ, в случае увольнения Моуринью получит около €13 млн за досрочный разрыв контракта.
Действующий контракт португальского специалиста рассчитан до 2019 года.
Ранее объединение болельщиков "Манчестер Юнайтед" выразило поддержку Моуринью.
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