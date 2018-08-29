Футболист забил фантастический гол в чемпионате Аргентины - ВИДЕО

29 августа 2018 17:36

Аргентинский форвард "Бельграно" Матиас Суарес отметился голом в матче против "Эстудиантеса". Видео взятия ворот размещено в Twitter-аккаунте VarskySports.

Суарес сумел обыграть сразу двоих соперников при приеме мяча прямо на линии штрафной. После этого футболист убрал еще одного соперника, вышел к воротам "Эстудиантеса" под острым углом и пробил внешней стороной стопы. Этот гол стал вторым для его команды. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу "Бельграно", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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Футболист обыграл троих и забил с острого угла

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