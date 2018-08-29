Футболист забил фантастический гол в чемпионате Аргентины - ВИДЕО
29 августа 2018 17:36 321
Аргентинский форвард "Бельграно" Матиас Суарес отметился голом в матче против "Эстудиантеса". Видео взятия ворот размещено в Twitter-аккаунте VarskySports.
Суарес сумел обыграть сразу двоих соперников при приеме мяча прямо на линии штрафной. После этого футболист убрал еще одного соперника, вышел к воротам "Эстудиантеса" под острым углом и пробил внешней стороной стопы. Этот гол стал вторым для его команды. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу "Бельграно", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра: