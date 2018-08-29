Роналду отказался от сборной ради «Ювентуса»

Лидер сборной Португалии нападающий Криштиану Роналду принял решение пропустить ближайшие матчи своей национальной команды, чтобы сосредоточиться на выступлениях за туринский "Ювентус". Об этом сообщает SkySports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

6 сентября сборная Португалии в рамках товарищеского матча сыграет с Хорватией, а спустя четыре дня португальцы проведут первый матч в Лиге наций против национальной команды Италии.

Отмечается, что 33-летний новичок туринцев хочет использовать эту возможность, чтобы полностью влиться в новый клуб и стать полноценной его частью.

Криштиану Роналду успел провести два поединка за "Ювентус", ни разу не сумев отличиться.

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