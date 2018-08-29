FIG: Федерация гимнастики Азербайджана великолепно справляется с организацией мероприятий

Международная федерация гимнастики (FIG) всегда с большим удовольствием организует различные мероприятия и соревнования в Баку, сказал в среду журналистам заместитель генерального секретаря FIG Николя Бумпэн.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Федерация гимнастики Азербайджана просто великолепно справляется со своими обязанностями. У нее великолепная инфраструктура и отличные организационные способности для проведения гимнастических мероприятий. Мы очень рады вновь приехать сюда", - сказал Бумпэн.

По словам заместителя генерального секретаря, нынешний визит связан с вопросами организации в Баку конгресса FIG.

"Как вы знаете в конце ноября - начале декабря в Баку состоится конгресс FIG, на котором будет обсужден ряд очень интересных вопросов. Президент Ватанабе (Президент FIG - Моринари Ватанабе) хочет создать независимый фонд помощи пострадавшим от различных злоупотреблений. Это будет одной из главных тем конгресса. Кроме того, перед конгрессом планируется поднять вопрос о включении в список гимнастических дисциплин такого вида спорта как паркур. Не знаю, популярен ли он в Баку. Также будет решен ряд организационных вопросов", - сказал Бумпен.

Согласно решению, принятому на 81-ом выборочном Конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG), проходящем в столице Японии - Токио, проведение очередного Конгресса данной организации впервые поручено AGF.

2-3 декабря 2018 года в Баку для участия на Конгрессе, являющемся верховным органом федерации, соберутся представители национальных федераций, состоящие в FIG и члены Совета FIG.

Напомним, что в 2017 году в нашей столице также прошло заседание Совета FIG.