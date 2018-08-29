Египетские чиновники угрожают матери Салаха

Член совета директоров Египетской федерации футбола Халид Латиф угрожал матери нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Об этом сообщает Al Jazeera News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Хотел бы напомнить Мохамеду Салаху, что его мать все еще находится в Египте. Ты сам сейчас за границей и можешь делать все, что хочешь. Знающие люди поймут, что я имею в виду", - написал Латиф в своем твиттере.

После чемпионата мира-2018, на котором Египет не смог выйти из группы, Салах обвинил в некомпетентности руководство египетского футбола. Египетский форвард в своем фейсбуке ранее опубликовал два видео, в которой выступил с критикой в адрес Египетской федерации футбола, которая, по его мнению, слабо подготовилась к ЧМ-2018.

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