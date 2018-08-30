Футболист "Удинезе" дисквалифицирован за богохульство

Пресс-служба чемпионата Италии по футболу сообщает, что полузащитник клуба "Удинезе" Роландо Мандрагора дисквалифицирован на одну игру. Причиной стали богохульные высказывания, которые игрок себе позволил 26 августа на 48-й минуте в матче чемпионата с "Сампдорией" (1:0), передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Дисциплинарный комитет Серии А просмотрел видеозаписи с матча в Удине и пришел к выводу, что 21-летний итальянский футболист позволил себе "кощунственные высказывания"​​​. Таким образом, Мандрагора пропустит ближайший матч чемпионата против "Фиорентины", который состоится 2 сентября.