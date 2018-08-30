"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" сыграют в одной группе Лиги чемпионов

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" и английский "Манчестер Юнайтед" сыграют группе H группового раунда Лиги чемпионов. Об этом, как передает ТАСС, стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в четверг в Монако.

"Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" попали в группу Н, где также сыграют с испанской "Валенсией" и швейцарским "Янг Бойз".

Полностью составы групп Лиги чемпионов выглядят следующим образом: группа А - "Атлетико" (Испания), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Монако", "Брюгге" (Бельгия); группа B - "Барселона" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), ПСВ (Нидерланды), "Интер" (Италия); группа C - ПСЖ (Франция), "Наполи" (Италия), "Ливерпуль" (Англия), "Црвена Звезда" (Сербия); группа D - "Локомотив" (Россия), "Порту" (Португалия), "Шальке" (Германия), "Галатасарай" (Турция); группа E - "Бавария" (Германия), "Бенфика" (Португалия), "Аякс" (Нидерланды), АЕК (Греция); группа F - "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Лион" (Франция), "Хоффенхайм" (Германия); группа G - "Реал" (Испания), "Рома" (Италия), ЦСКА (Россия), "Виктория" (Чехия); группа H - "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Валенсия" (Испания), "Янг Бойз" (Швейцария).

Групповой раунд начнется 18 сентября и завершится 12 декабря. Финал пройдет 1 июня 2019 года в Мадриде на домашнем стадионе "Атлетико".