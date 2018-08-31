СМИ: УЕФА запустит новый еврокубковый турнир с 2021 года

31 августа 2018 07:29

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует проводить еще один еврокубковый турнир с 2021 года, сообщает Sport24.

Как передает Bild, структура лиги чемпионов останется неизменной, а вот количество участников групповой стадии Лиги Европы сократится с 48 до 32. В новом турнире также будут участвовать 32 команды. Таким образом УЕФА надеется упростить доступ к еврокубкам странам Скандинавии и Восточной Европы. Новый турнир планируется показывать в основном на онлайн-платформах.

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