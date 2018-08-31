От экс-игрока «Барселоны» отказались из-за насмешки российского агента
31 августа 2018 10:00 270
Вест Хэм Юнайтед" отказался от идеи подписания контракта с бывшим полузащитником "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Поводом к отказу "молотобойцев" от ивуарийца стали слова агента игрока Дмитрия Селюка о том, что его подопечный не перейдет в "Вест Хэм", поскольку "последнее место не для него".
"Я разговаривал с Яя. Он получил предложение из Китая, но сказал, что хочет остаться в Англии. Я объяснил, почему бы ему не перейти к нам. Он тоже хотел. Но, к сожалению, всплыла вот такая позиция", - приводит слова главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини The Sun.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
30 августа 23:05 1 996
"Карабах" разгромил "Шериф" и вышел в Лигу Европы - ВИДЕО
-
30 Авг. 14:27 15 789
-
30 Авг. 14:52 7 995
-
30 Авг. 13:32 6 729
-
30 Авг. 17:06 6 595
-
30 Авг. 16:41 6 348