От экс-игрока «Барселоны» отказались из-за насмешки российского агента

Вест Хэм Юнайтед" отказался от идеи подписания контракта с бывшим полузащитником "Барселоны" и "Манчестер Сити" Яя Туре, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Поводом к отказу "молотобойцев" от ивуарийца стали слова агента игрока Дмитрия Селюка о том, что его подопечный не перейдет в "Вест Хэм", поскольку "последнее место не для него".

"Я разговаривал с Яя. Он получил предложение из Китая, но сказал, что хочет остаться в Англии. Я объяснил, почему бы ему не перейти к нам. Он тоже хотел. Но, к сожалению, всплыла вот такая позиция", - приводит слова главного тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини The Sun.

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