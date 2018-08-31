Назван гонорар Нурмагомедова за бой с Макгрегором

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов получит за титульный бой против ирландца Конора Макгрегорабольше 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Tofight со ссылкой на агента российского бойца Али Абдель-Азиза, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что эта сумма станет рекордной для любого российского бойца, выступающего в смешанных единоборствах.

19 августа Нурмагомедов поделилсяожиданиями от поединка. "Это будет самый большой бой в истории UFC. Болельщики ждут моей победы. Бой соберет много денег, потому что Конор очень популярен", - заявил россиянин.

Макгрегор и Нурмагомедов готовятся к бою, который возглавит турнир UFC 229. Поединок запланирован на 6 октября и состоится в Лас-Вегасе. Россиянин будет защищать пояс чемпиона мира в легком весе. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 26 побед. Макгрегор - бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.

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