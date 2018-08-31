Это'О спасет бездомного ветерана футбола

Камерунский нападающий Самюэль Это'О решил помочь экс-капитану сборной страны Норберту Овоне, оставшемуся без средств к существованию. Об этом сообщает "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Овона рассказал, что писал правительству Камеруна о своем бедственном положении. Все заработанные за карьеру деньги бывший футболист потратил на лечение рака, которым в его семье страдали жена и дети. Однако помочь ему решил только Это'О.

Футболист навестил Овону в больнице, где тот лечит паховую грыжу. Это'О пообещал купить дом бездомному ветерану футбола и пожертвовал ему около 700 фунтов стерлингов.

Овона выступал за сборную Камерона в 1960-е и 1970-е, сейчас он живет на улицах Дуалы - камерунского города, в котором играл за "Юнион Дуалу".

Это'О выступал за такие команды, как мадридский "Реал", каталонская "Барселона", миланский "Интер". Форвард также играл за российский клуб "Анжи" в период с 2011 по 2013 год. По различным оценкам, в Махачкале футболист зарабатывал почти 20 миллионов евро в год.

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