Названа дата проведения очередного Гран-при Азербайджана Формулы-1
31 августа 2018 17:38 267
Очередные гонки Формулы-1 в Баку пройдут 28 апреля 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отметим, что в Гран-при Азербайджана, которые состоялись 27-29 апреля текущего года в Баку, победу одержал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.
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