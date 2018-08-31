Названа дата проведения очередного Гран-при Азербайджана Формулы-1

31 августа 2018 17:38

Очередные гонки Формулы-1 в Баку пройдут 28 апреля 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что в Гран-при Азербайджана, которые состоялись 27-29 апреля текущего года в Баку, победу одержал пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон.

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