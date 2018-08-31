Кенийский бегун победил в Бриллиантовой лиге в одной кроссовке

Финал Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Цюрихе ознаменовался необычным моментом. В беге на 3000 метров олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро кениец Консеслус Кипруто одержал победу, выступив в одной кроссовке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Бегун лишился обуви спустя полторы минуты после старта и был вынужден преодолевать большую часть дистанции с босой левой ногой. Это происшествие не помешало кенийцу одержать победу - 3000 метров он пробежал за 8 минут 10,15 секунды.

После финиша Кипруто был вынужден обратиться за помощью к медикам, которые ему перевязали стопу.

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