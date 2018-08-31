Кенийский бегун победил в Бриллиантовой лиге в одной кроссовке

31 августа 2018 18:18

Финал Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Цюрихе ознаменовался необычным моментом. В беге на 3000 метров олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро кениец Консеслус Кипруто одержал победу, выступив в одной кроссовке, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Бегун лишился обуви спустя полторы минуты после старта и был вынужден преодолевать большую часть дистанции с босой левой ногой. Это происшествие не помешало кенийцу одержать победу - 3000 метров он пробежал за 8 минут 10,15 секунды.

После финиша Кипруто был вынужден обратиться за помощью к медикам, которые ему перевязали стопу.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az