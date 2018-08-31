Назван лучший игрок Лиги Европы-2017/2018

УЕФА назвал лучшего игрока Лиги Европы сезона-2017/18. Как сообщает официальный сайт организации, им стал Антуан Гризманн из "Атлетико", передает Day.Az со ссылкой на footboom.com.

На приз также претендовали его одноклубник Диего Годин и хавбек "Марселя" Димитри Пайет. Претендентов выбирало жюри, в которое вошли тренеры всех 48 клубов, выступавших на групповой стадии прошлого сезона, а также 55 журналистов, выбранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). Каждый журналист представляет одну национальную ассоциацию УЕФА.

Тренеры не могли голосовать за игроков своей команды. Каждый член жюри назвал тройку лучших. За каждое первое место игрок получал пять очков, за второе - три, за третье - одно.

Отметим, что "Марсель" прошел групповой этап Лиги Европы, в то время как "Атлетико" начал выступления лишь со стадии 1/16 финала после вылета из Лиги чемпионов. А в финале турнира мадридцы обыграли прованский клуб - 3:0.

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