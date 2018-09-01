Погба хочет вернуться в "Ювентус"

Полузащитник сборной Франции Поль Погба намерен покинуть "Манчестер Юнайтед" в январе и вернуться в "Ювентус". Подобное желание 25-летнего чемпиона мира связано с его конфликтом с главным тренером Жозе Моуринью, передает Day.Az.

Повышенный интерес к Погба проявляет "Барселона", намеревавшаяся купить его летом. Но сделка не состоялась. Однако Поль тверд в своем желании уйти из "Манчестер Юнатед" и вернуться в "Ювентус", где футболист провел лучший отрезок своей клубной карьеры.

В 2012 году молодой полузащитник Погба был отпущен бесплатно "Манчестер Юнайтед" в "Ювентус". После того, как талант француза раскрылся в Турине, "МЮ" предпринимал несколько попыток вернуть футболиста. Это удалось в 2016 году, причем английский клуб заплатил за Поля 110 миллионов евро.