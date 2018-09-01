"Милан" добился победы над "Ромой" в добавленное время - ВИДЕО

Третий тур итальянской Серии А начался в Милане матчем "Милана" и "Ромы". Встреча завершилась победой хозяев 2:1, причем второй мяч был забит в добавленное время, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.

Первый тайм остался за "Миланом", что подтвердил гол Франка Кесси, забитый за пять минут до перерыва. Рикардо Родригес прострелил с левого фланга, а выскочивший из-за спин защитников Кесси нанес точный удар.

Но после перерыва римляне заметно прибавили и в движении, и в агрессивности. На 59 минуте защитник гостей Федерико Фасио сумел восстановить равновесие. "Милан" ответил точным ударом Гонсало Игуиана. Однако судья отменил взятие ворот, после того, как просмотрел видеоповтор момента. Арбитр определил, что нападающий миланцев угодил в офсайд.

Не был засчитан и гол полузащитника "Ромы" Стивена Нзонзи. С помощи системы VAR было обнаружено, что француз подыграл рукой. Вплоть до конца встречи на табло "Сан-Сиро" светились две единицы. Но на исходе пятой добавленной минуты вышедший на замену Патрик Кутроне точно пробил в дальний от вратаря "Ромы" Робина Ольсена и принес "Милану" победу со счетом 2:1.

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