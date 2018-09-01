Назаров забил супергол во второй Бундеслиге - ВИДЕО

Футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров забил очередной гол в рамках 2-ой Бундеслиги Германии.

Как передает Day.Az, его клуб "Эрцбирге" играл на выезде с "Ингольштадтом".

Выпущенный на поле на 79-ой минуте Назаров в самой концовке встречи забил великолепный гол с 24 метров, но не сумел помочь своей команде избежать поражения - 2:3.

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